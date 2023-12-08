الاحتلال يستهدف مدارس الإيواء والمقاومة ترد بإطلاق الصواريخ على "تل أبيب"

قالت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم إن عشرات من الشهداء سقطوا جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن الطيران الحربي الإسرائيلي دمر منزلا في منطقة معن بخان يونس، ونفذ حزامًا ناريًا وشن غارات مكثفة على محيط مستشفى "الأوروبي" في خان يونس.

واستهدف الطيران الحربي كذلك منزلاً غرب "دير البلح" بجوار شارع البيئة وسط القطاع، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والإصابات وسط مُناشدات لسيارات الإسعاف بالتوجه للمكان.

واستهدف الاحتلال بعدد كبير من القذائف الدخانية مدارس الإيواء في مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة.

بدورها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" رشق تل أبيب بالصواريخ ردا على المجازر المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في "تل أبيب" الكبرى، جراء إطلاق الصواريخ عليها من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.