محافظ المنيا يؤكد جاهزية المقار الإنتخابية لاستقبال الناخبين

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الجمعة، عددا من المقار الإنتخابية، استعدادًا لبدء الإنتخابات الرئاسية 2024 ، والمقرر إجراؤها أيام ، الأحد ، و الإثنين ، و الثلاثاء 10 و11 و 12 من ديسمبر الجارى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإستعداد الكامل لإستقبال الإنتخابات الرئاسية ، وتوفير كافة الإحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الإنتخابات ، وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، برفع درجة الاستعدادات بكافة اللجان الانتخابية.

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية كل من ، الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، و حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم ، واللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا ، والدكتور على عبد السلام مدير إدارة المنيا التعليمية ، وعددا من القيادات التنفيذية ، حيث قام المحافظ بزيارة لجان مدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف (المنيا الثانوية العسكرية بنين)، ولجان مدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقة (الإعدادية بنين) .

للإطمئنان على جاهزية اللجان ، و انتهاء كافة الإستعدادات والترتيبات النهائية ، لإجراء الإنتخابات ، ومتابعة تجهيزات كافة اللجان ، ومراجعة سيارات الإسعاف والإطفاء ، والوقوف على جاهزيتها، فضلًا ، عن تزويد المقار الانتخابية بمظلات ومقاعد ، لإستقبال الناخبين تفاديا للتزاحم على اللجان ، وتخصيص كراسي متحركة لكبار السن ، وذوى الإحتياجات الخاصة ، للتيسير على الناخبين فى عملية التصويت داخل اللجان .

مؤكدًا ، على رفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة ، وإنهاء كافة الإستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقار الإنتخابية بنطاق المحافظة ، البالغ عددها 508 مقرات انتخابية بإجمالى 585 لجنة فرعية ، وامدادها بكافة المستلزمات لإتمام العملية الإنتخابية ، علي الوجه الأكمل وبالشكل الحضاري اللائق .

وأشار المحافظ ، إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية ، وإدارة الأزمات بالمحافظة ، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالأحياء ، والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول ، مجددا دعوته لمواطنى المنيا ، بالمشاركة في الإنتخابات بوصفها واجبا وطنيا ، على كل من يحق له الإدلاء بصوته ، من أجل رسم مسقبل أفضل لمصرنا الغالية .