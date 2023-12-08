عاجل
وزير الخارجية: الوضع الإنساني في غزة منهار
الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا يؤكد جاهزية المقار الإنتخابية لاستقبال الناخبين

جولة المتابعة
جولة المتابعة

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الجمعة، عددا من  المقار الإنتخابية، استعدادًا لبدء الإنتخابات الرئاسية 2024 ، والمقرر إجراؤها أيام ، الأحد ، و الإثنين ، و الثلاثاء 10 و11 و 12 من ديسمبر الجارى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإستعداد الكامل لإستقبال الإنتخابات الرئاسية ، وتوفير كافة الإحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الإنتخابات ، وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، برفع درجة الاستعدادات بكافة اللجان الانتخابية.

 

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية كل من ، الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، و حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم ، واللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا ، والدكتور على عبد السلام مدير إدارة المنيا التعليمية ، وعددا من القيادات التنفيذية ، حيث قام المحافظ  بزيارة لجان مدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف (المنيا الثانوية العسكرية بنين)،  ولجان مدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقة (الإعدادية بنين) .

 

للإطمئنان على جاهزية اللجان ، و انتهاء كافة الإستعدادات والترتيبات النهائية ، لإجراء الإنتخابات ، ومتابعة تجهيزات كافة اللجان ، ومراجعة سيارات الإسعاف والإطفاء ، والوقوف على جاهزيتها، فضلًا ، عن تزويد المقار الانتخابية بمظلات ومقاعد ، لإستقبال الناخبين تفاديا للتزاحم على اللجان ، وتخصيص كراسي متحركة لكبار السن ، وذوى الإحتياجات الخاصة ، للتيسير على الناخبين فى عملية التصويت داخل اللجان .

 

مؤكدًا ، على رفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة ، وإنهاء كافة الإستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقار الإنتخابية بنطاق المحافظة ، البالغ عددها 508 مقرات  انتخابية بإجمالى 585 لجنة فرعية ، وامدادها بكافة المستلزمات لإتمام العملية الإنتخابية ، علي الوجه الأكمل وبالشكل الحضاري اللائق .

 

وأشار المحافظ ، إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية ، وإدارة الأزمات بالمحافظة ، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالأحياء ، والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول ، مجددا دعوته  لمواطنى المنيا ، بالمشاركة في الإنتخابات بوصفها واجبا وطنيا ، على كل من يحق له الإدلاء بصوته ، من أجل رسم مسقبل  أفضل لمصرنا الغالية . 

الجريدة الورقية