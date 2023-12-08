الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، الذي جاء متوسطًا في المستوى، وأهدر الأهلي أكثر من فرصة، أبرزها فرصة محمود عبدالمنعم كهربا، التي تمكن مدافعو شباب بلوزداد من إبعادها من أمام المرمى.

وشهد الشوط الثاني ضياع فرصة خطيرة لحسين الشحات كانت كفيلة بحسم المباراة للأهلي بعد إطلاقه ضربة رأسية رائعة تصدت لها العارضة وحرمت الأهلي من 3 نقاط ثمينة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول

الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

بهذا التعادل يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط حصدها من فوز وتعادلين، بينما يوجد شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن ميدياما الغاني الذي يحتل المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.