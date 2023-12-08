الأهلي يتعادل مع شباب بلوزداد في الشوط الأول وكهربا يهدر أخطر فرصة

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري المقامة بين الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول الذي جاء متوسطًا في المستوى وأهدر الأهلي أكثر من فرصة أبرزها فرصة محمود عبد المنعم كهربا التي تمكن مدافعو شباب بلوزداد من إبعادها من أمام المرمى.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع:محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول

الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة

الهجوم:بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل، بينما يتواجد شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن ميدياما الغاني الذي يحتل المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.