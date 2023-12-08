هَذَا رَأْيِى

الجمعة 08/ديسمبر/2023 - 07:58 م 12/8/2023 7:58:12 PM

كنت أتمنى أن يكون لدى المقاومة صواريخ أرض جو مضادة للطائرات لكبح جماح العدو، فتفوق جيش الاحتلال وسيطرته على المجال الجوى كان له الأثر الكبير فى حجم الدمار والضحايا الذى وقع فى غزة، خاصة أن هناك صواريخ أرض جو خفيفة الوزن وتُحمل على الكتف والروس ينتجون هذه الصواريخ ومتفوقون فيها.. كنت أتمنى أن يكون لدى الغزاوية ملاجئ يلجأون إليها عند غارات طيران جيش العدو الصهيوني عليهم لحماية الأرواح.. كنت أتمنى أن تتمخط عن اجتماع الجامعة العربية واجتماعات الدول العربية والإسلامية عن مواقف حازمة وحاسمة ضد العدو الصهيونى وحلفاؤها لوقف العدوان على غزة وأهلها، بدلا من الشجب والإدانة وتشكيل لجان، وكما يقولون «إذا أردت أن تقتل موضعا حيله إلى لجنة».. كنت أتمنى أن يكون للرئيس الفلسطينى محمود عباس مواقف جادة ونشاط ملموس محليا واقليميا ودوليا لنصرة أهل غزة خاصة أنه الممثل الشرعى لدولة فلسطين.. كنت أتمنى أن يزور الرئيس الفلسطينى غزة برفقة إيلول ماسك مالك منصة «تويتر» إكس حاليا والذى يناصر أهل غزة منذ بداية الحرب تحقيقًا للموضعية كما زار إسرائيل وحتى لا يتأثر بأكاذيب نتنياهو وزمرته.. كنت أتمنى أن يظل غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على موقفه ونشاطه وتصريحاته التى أزعجت العدو الصهيونى لدرجة أن وزير خارجية العدو وجه إليه كلاما جارحا وعبر بعجرفة وقلة أدب تجاه أمين عام الأمم المتحدة فى مجلس الأمن حينما قال له «فى أى عالم تعيش أنت؟.. أنت فى مكان لا تستحقه ولا تصلح أن تجلس فيه.. كنت أتمنى أن يتخلى مارك صاحب ومؤسس فيس بوك عن عنصريته وتحيزه لدولة الاحتلال وحذف كل ما يدين العدو ويكشف جرائمه.. كنت أتمنى أن تكون مشاركة حزب الله فى الحرب وعلى الجبهة الشمالية للعدو الصهيونى أكثر تأثيرا فى المعركة لتخفيف الضغط وحرب الإبادة على غزة.. كنت أتمنى أن يكون لإيران مواقف أكثر وضوحا فهم يملكون قوة تمكنهم من وقف كثيرا مما جرى فى غزة.. كنت أتمنى أن يكون للشعوب العربية قوة ضاغطة لتصحيح مسارات البعض كما حدث فى أوروبا وأمريكا والعديد من دول العالم.. كنت أتمنى أن لا يدفع الأطفال والنساء الغزاويات ما ضحوا به في هجمات العدو البربرية.. ولكن عزاؤنا أن فاتورة تحرير الأرض والوطن والمقدسات غالية وأبطال فلسطين أهل لها ولكن أين أنتم يا عرب ويا مسلمين ويا أحرار العالم؟

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