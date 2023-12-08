الصيد يُحرز 23 ميدالية متنوعة فى بطولة الجمهورية لبراعم الجودو.. صور

استطاع فريق الجودو بصيد القطامية حصد 23 ميدالية متنوعة فى بطولة الجمهورية للبراعم بواقع 3 ميداليات ذهبية و7 ميداليات فضية و13 ميدالية برونزية ، وقد أسفرت النتائج عن الاتى :

نتائج براعم الجودو بصيد القطامية ببطولة الجمهورية



أولا : نتائج مواليد 2016

توج مصطفى احمد بالمركز الاول والميدالية الذهبية ، فيما فاز اللاعبون يوسف هشام ويوسف مدنى وسليم حنفى بالمركز الثانى والميداليات الفضية

كما حقق اللاعبون حسن معتز بالله ونور الدين احمد وعمر الشابورى وعلى الشابورى وعلى بلال المركز الثالث والميداليات البرونزية

ثانيا : نتائج مواليد 2015

توج بلال محمد بالمركز الاول والميدالية الذهبية ، واحرز اللاعبون عمر جمال الدين وعماد الدين المعتصم بالله وروزان محمود المركز الثالث والميداليات البرونزية

ثالثا: نتائج مواليد 2014

توج بلال مجدى بالمركز الاول والميدالية الذهبية ، وفاز اللاعبان يوسف شريف وحمزة عبد العزيز بالمركز الثانى والميداليات الفضية ، وحقق اللاعبون ادم صلاح وياسين مصطفى وادم عادل المركز الثالث والميداليات البرونزية

رابعا : نتائج مواليد 2013

حصد اللاعبان ابراهيم السيد وكادى اسلام المركز الثانى والميدالية الفضية لكل منهما ، وحقق اللاعبان ياسين هشام وشريف عبد العظيم المركز الثالث والميدالية البرونزية لكل منهما

الجهاز الفنى والادارى

المدير الفنى طارق فهمى ، مدربين مجدى رمضان و خالد ابراهيم و احمد الهجرسى ، مشرف القطاع دكتور عادل درويش ، ادارى طنطاوى طه.