نتنياهو: حزب الله سيحول بيروت وجنوب لبنان إلى غزة

أكد رئيس وزراء دولة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه إذا شن حزب الله حربا شاملة فإنه سيحول بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخان يونس، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

يشار إلى أنه تم استهدف، منذ قليل، مجاهدو القسام، 15 جنديًا من قوات الاحتلال، وأسقطوهم ما بين قتلى وجرحى.

ونشرت كتائب القسام عبر حسابها، بيانًا قالت فيه: "مجاهدو القسام استهدفوا 15 جنديًا من قوات الاحتلال، وأسقطوهم ما بين قتلى وجرحى بـ3 عبوات مضادة للأفراد "رعدية" في محور شرق مدينة خان يونس".

وفي شرق مدينة غزة، سقط 30 شهيدًا جرّاء تدمير طيران الاحتلال منزلًا لعائلة العسلي في حي الدرج.

وفي سياق آخر.. أعلنت كتائب القسام اشتباكها مع 6 حنود إسرائيليين في مدينة خان يونس، والاستيلاء على روبوت كان معهم.

وقالت كتائب القسام عبر حسابها: "قبل قليل تمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة راجلة من 6 جنود صهاينة، وإيقاعهم بين قتيل وجريح والاستيلاء على "روبوت" كان بحوزتهم، في محور شرق مدينة خان يونس".

وأضافت: "القسام تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محوري شمال وشرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون".

وفيما يلي أبرز عمليات المقاومة الفلسطينية منذ صباح اليوم الخميس:

استهداف بقذائف "التاندوم" والـ(RPG) دبابتين صهيونيتين وناقلة جند في محاور التقدم بيت لاهيا وجباليا.

يخوض المجاهدون اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محور التقدم حي الشجاعية ويستهدفون ثلاث آليات عسكرية بقذائف "التاندوم" وعبوات "العمل الفدائي".

قصفت تجمعات العدو في محيط شارع "5" في محور التقدم شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

دك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

استهداف دبابة ميركفاه صهيونية في محور شمال مدينة خانيونس بعبوة العمل الفدائي.

اشتباكات في بيت لاهيا والشجاعية شمال وشرق غزة.

الإجهاز على عدد من جنود الاحتلال وقتلهم في خان يونس جنوب قطاع غزّة من نقطة صفر.