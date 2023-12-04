مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لبحث الرد على حزب الله.. فيديو
قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة دانا أبوشمسية، إن الرشقات الصاروخية من المقاومة تحمل رسائل مهمة لحكومة نتنياهو، ولذلك قرر مجلس الحرب الإسرائيلي الاجتماع الليلة، بخاصة بعد استئناف محاكمة نتنياهو في قضايا فساد.
وأضافت أن الخطاب الإسرائيلي تحول من القضاء على حماس إلى عدم جعل غزة تمثل خطرًا يهدد الكيان الإسرائيلي، وهذا ما أعلنه بعض قادة الحرب.
وأوضحت أن حزب الله أعلن استهداف 9 مواقع عسكرية إسرائيلية، وهذا ما دعا "كابينت الحرب" لعقد اجتماع الليلة لتحديد ما ستفعله إسرائيل مع حزب الله، لكن التقارير العسكرية تقول إن إسرائيل لا تريد أن تتوسع في الحرب في لبنان.
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي بدأ التوجه والتوغل البري في الجنوب، وهذا ما يؤكد المخطط المعلن من قبل نتنياهو والذي يتمثل في التهجير القسري للفلسطينيين.
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