أكثر الفرق تعرضًا للهزيمة بأهداف "قاتلة" في تاريخ الدوري الإنجليزي

يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام، قائمة أكثر الفرق تعرضًا للهزيمة في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد تلقيه أهدافًا قاتلة في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

توتنهام في الصدارة.. وليفربول يتذيل القائمة

ويتربع توتنهام على صدارة القائمة بـ27 هزيمة، ويليه في المركز الثاني أستون فيلا برصيد 24 خسارة، ويتقاسم إيفرتون وفولهام ووست هام المركز الثالث برصيد 20 خسارة لكل منهما.

ويقع مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 19 هزيمة، ويحتل ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد المركز الخامس برصيد 17 هزيمة.

ويأتي في قاع القائمة ولفرهامبوتن برصيد 16 هزيمة، وليفربول برصيد 10 هزائم.

نتائج الجولة الـ 15 بالدوري الإنجليزي

ولفرهامبتون وبيرنلي 1 ـ صفر

لوتون تاون وآرسنال 3 ـ 4

برايتون وبيرنتفورد 2ـ 1

كريستال بالاس وبورنموث صفرـ 2

فولهام ونوتنجهام فورست 5 ـ صفر

شيفيلد يونايتد وليفربول صفر ـ 2

أستون فيلا ومانشستر سيتي 1 ـ صفر

مانشستر يونايتد وتشيلسي 2 ـ 1

إيفرتون و نيوكاسل يونايتد 3 ـصفر

توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد 1 ـ 2

ترتيب الدوري الانجليزي بعد انتهاء الجولة الـ 15

1ـ آرسنال 36 نقطة.

2ـ ليفربول 34 نقطة.

3ـ أستون فيلا 32 نقطة.

4ـ مانشستر سيتي 30 نقطة.

5ـ توتنهام 27 نقطة.

6ـ مانشستر يونايتد 27 نقطة.

7ـ نيوكاسل يونايتد 26 نقطة.

8ـ برايتون 25 نقطة.

9ـ وست هام يونايتد 24 نقطة.

10ـ تشيلسي 19 نقطة.

11ـ برينتفورد 19 نقطة.

12ـ فولهام 18 نقطة.

13ـ ولفرهامبتون 18 نقطة.

14ـ كريستال بالاس 16 نقطة.

15ـ بورنموث 16 نقطة.

16ـ نوتنغهام فورست 13 نقطة.

17ـ إيفرتون 10 نقاط.

18ـ لوتون تاون 9 نقاط.

19ـ بيرنلي 7 نقاط.

20ـ شيفيلد يونايتد 5 نقاط.