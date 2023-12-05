الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

زد 2005 يهزم حرس الحدود بثنائية في دوري الجمهورية

زد وحرس الحدود
زد وحرس الحدود

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 ، علي فريق حرس الحدود بنتيجة هدفين دون رد ، ضمن منافسات  الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري الجمهورية .

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أحرز الأهداف لفريق زد الاعب بدر جمال بدروو "هدفين" ، وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم


الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق :
مدير فني / ايان تايلر
مدرب عام / عمر خطاب
مدرب / كريم ايمن
مدرب حراس / يوسف طاهر
اداري / محمد صلاح
تحليل فني ك/ ايهاب الدجوي
طبيب الفريق د/ مينا لطيف
اخصائي تأهيل / تامر عادل
مخطط أحمال / مهند طارق
مساعد ملعب / محمد سعد "تتح"

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