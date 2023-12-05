زد 2005 يهزم حرس الحدود بثنائية في دوري الجمهورية

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 ، علي فريق حرس الحدود بنتيجة هدفين دون رد ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري الجمهورية .

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أحرز الأهداف لفريق زد الاعب بدر جمال بدروو "هدفين" ، وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم



الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق :

مدير فني / ايان تايلر

مدرب عام / عمر خطاب

مدرب / كريم ايمن

مدرب حراس / يوسف طاهر

اداري / محمد صلاح

تحليل فني ك/ ايهاب الدجوي

طبيب الفريق د/ مينا لطيف

اخصائي تأهيل / تامر عادل

مخطط أحمال / مهند طارق

مساعد ملعب / محمد سعد "تتح"