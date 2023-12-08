أرقام مخيبة لتوتنهام بعد الخسارة على أرضه في الدوري الإنجليزي

اسدل الستار على منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد ان شهدت أرقامًا مثيرة في آخر مباراتين تنذر بحدوث كبوة لفريقي توتنهام ونيوكاسل.

وتعرض توتنهام للخسارة على ملعبه ووسط جماهيره على يد وست هام يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة الماضية ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

أرقام مباراة توتنهام ووست هام

ويعد توتنهام أكثر الفرق فقدا للنقاط هذا الموسم في أوروبا خلال المباريات التي تقدم خلالها في النتيجة بواقع 16 نقطة.

وتلقى توتنهام ثالث خسارة في ملعبه على التوالي لأول مرة في الدوري الممتاز منذ انتقاله إلى الملعب الجديد، والأولى منذ عام 2008.

وأصبح توتنهام أول فريق في التاريخ يفشل في الفوز بعد التقدم في النتيجة، على مدار 5 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي.

وعلى الجانب الآخر، فاز إيفرتون على نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثة نظيفة،على ملعب جوديسون بارك بمدينة ليفربول.

أرقام مباراة إيفرتون ونيوكاسل

وواصل نيوكاسل نتائجه المخيبة للآمال خارج ملعبه في البريميرليج، حيث حقق فوزا واحدا فقط في آخر 9 مباريات خارج الديار.

ويعود هذا الانتصار إلى 24 سبتمبر الماضي، عندما فاز نيوكاسل على شيفيلد يونايتد بنتيجة 8- صفر.