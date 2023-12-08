محافظ كفرالشيخ يتفقد مجمع مدارس هدى شعراوى

استعداد للانتخابات الرئاسية..



تفقد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، الجمعة، يرافقه الدكتور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، عددًا من اللجان المعدة لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 ــ 12 ديسمبر االحالي، حيث تفقد مقر اللجنتين( 2-1 ) بمجمع مدارس هدى شعراوى للتعليم الأساسى باللجنة العامة الثانية بمدينة كفرالشيخ، لمتابعة التجهيزات والاجراءات التي اتخذتها أجهزة المحافظة، إستعداداً للإنتخابات الرئاسية 2024، وذلك بحضور، اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، عدد من القيادات التنفيذية.

وتابع المحافظ ، تجهيزات اللجان، وأماكن إنتظار الناخبين وتجهيزها بالمقاعد اللازمة، ومراجعة أعمال الصيانة والتأكد من وجود حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق، ومكان مبيت التأمين، والإضاءة الداخلية والخارجية، ومصدر كهرباء احتياطى، وغيرها من الخدمات والتجهيزات، مشدداً على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن لتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية 2024.

قال محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة انتهت من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين حيث يشارك مليونى و339 ألف و 800 ناخب فى العرس الديمقراطى بالانتخابات الرئاسية 2024 من خلال 14 لجنة عامة و 508 مركز إنتخابى بـ 524 لجنة فرعية تتضمن 5 لجان للوافدين من المحافظات.

شدد محافظ كفرالشيخ، برفع جميع الاشغالات في محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين خلال عملية الإدلاء بأصواتهم، مضيفاً أن أجهزة المحافظة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.