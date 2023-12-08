قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية، حبس عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك لحيازتهما جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار، في مركز الصف بمحافظة الجيزة.

المشدد 10 سنوات لعاطلين لحيازتهما مخدر الحشيش بالصف

وكشف أمر الإحالة القضية رقم 10174 لسنة 2023 جنايات الصف، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات أن المتهم الأول "حسن. ر"، عاطل، ومقيم بندر الصف في محافظة الجيزة، والمتهم الثاني "عبدالحميد ن"، عاطل، ومقيم بندر الصف في محافظة الجيزة.

وأحرز المتهم الأول بقصد الاتجار مخدر الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حاز بواسطة المتهم الثاني سلاحًا ناريًا غير مششخن بندقية خرطوش بدون ترخيص، وحاز بواسطة المتهم الثاني ذخائر 4 طلقات خرطوش، مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها، والمتهم الثاني حاز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا، الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاحًا ناريًا غير مششخن، بندقية خرطوش، دون ترخيص، وأحرز ذخائر 4 طلقات خرطوش مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.

خلال 24 ساعة .. القبض علي 42 هاربًا من المراقبات داخل أقسام ومراكز الشرطة

كما وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، حملة أمنية مكبرة، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط المتهمين الهاربين من المراقبات بحجوزات مراكز وأقسام الشرطة عن ضبط (42) متهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.