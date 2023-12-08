الجمعة 08 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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جرائم مفزعة للاحتلال في مدارس النازحين بقطاع غزة

حرب غزة
حرب غزة

 تشهد منطقة جباليا في قطاع غزة، تقدمًا من الآليات العسكرية للاحتلال، ويوجد 4 مدارس تأوي 300 نازح في كل واحدة منها، حاصرها جيش الاحتلال.

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أونروا تكشف نسبة مفزعة لعدد النازحين في غزة

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الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين في غزة بقنابل فسفورية ودخان (فيديو)

 وقالت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال تخرج الرجال من المدارس، وتوجه أمرًا لهم بخلع ملابسهم وتفتيشهم بشكل كامل، وإبقائهم في العراء لساعات طويلة قبل التحقيق معهم، مؤكدة أن قوات الاحتلال تقوم بتفتيش وإعدامات ميدانية وسط الشوارع، وعلى مرأى من النساء والأطفال.

 وأوضحت، أن جيش الاحتلال يحاصر الآن مدرسة العائلة المقدسة وسط مدينة غزة، يخرج من فيها، ويأمرهم بخلع ملابسهم، وهناك عدد كبير تم اعتقالهم في شمال ووسط غزة، في منطقة الشجاعية.

اشتباكات في المناطق الشرقية بغزة:

 أشارت إلى أن الاستهدافات تقترب وتتركز وسط خان يونس، وهي مناطق كانت مكتظة بالسكان، لافتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان يركز استهدافاته في محيط مستشفى الهلال الأحمر، ومحيط مستشفى ناصر. 

 وذكرت أن المناطق الشرقية ما زالت تشهد اشتباكات عنيفة جدًا، وفقًا لتصريحات جيش الاحتلال والفصائل، بينما المشاهد في منطقة خان يونس تعبر عن ازدحام شديد بسبب نزوح عدد كبير من المواطنين تجاه خان يونس، بدأت تخلو من السكان الذين يتوجهون إلى مناطق جنوب غزة، تحديدًا في منطقة رفح.

 وتابعت: "السكان لا يجدون أماكن يذهبون إليها، المساكن ممتلئة والمستشفيات، وهناك حديث عن مراحل متقدمة من الاجتياح البري، وما زالت دير البلح والنصيرات تتعرضان لاستهدافات عنيفة".

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