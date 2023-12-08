أونروا تكشف نسبة مفزعة لعدد النازحين في غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين بالشرق الأوسط “أونروا”، نزوح أنَّ أكثر من 85% من سكان قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة.

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن استئناف العملية العسكرية جعل الوضع في قطاع غزة يائسا، وأنّ المساعدات غير كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة لقطاع غزة،

وقالت المنظمة إن الأمر الخطر في الوقت الحالي يتمثل في رصد تفشي مرض الالتهاب الكبدي «أ»، في أحد ملاجئ الأونروا، الخميس الماضي.

أونروا تحذر من انتشار الأمراض في غزة

وحذرت المنظمة من استمرار انتشار المرض وانتقاله إلى مناطق أخرى داخل القطاع المُحاصر، ونحن متخوفون للغاية بشأن انتقال المرض بسبب الاكتظاظ الذي تشهده ملاجئ ومدارس الأونروا في قطاع غزة، خصوصًا أنّ هذا الالتهاب الكبدي الوبائي يُمكن أن يتفشى بسهولة، في خضم زيادة توافد النازحين على مراكز الإيواء بعد عودة القصف.

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا اليوم الجمعة، يستمع فيه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي استخدم للمرة الأولى المادة 99 من الميثاق التأسيسي للمنظمة الدولية، للتحذير من أن الحرب في غزة "قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلام والأمن الدوليين".

ويأتي الاجتماع وسط استعدادات للتصويت على مشروع قرار مدعوم عربياً ودولياً يطالب بوقف النار، في حين لا تزال إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترفض مثل هذا التوجه.

وتعد "المادة 99" التي استند إليها غوتيريش، أقوى أداة على الإطلاق يمكن أن يستخدمها أي أمين عام للأمم المتحدة، لمواجهة الأخطار المحدقة بالأمن والسلم الدوليين.

وجاء الاجتماع بعد ساعات من وضع مشروع القرار تحت "الإجراء الصامت"، مما يعني أنه يمكن التصويت عليه في أي وقت اعتباراً من الجمعة.