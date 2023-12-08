الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين في غزة بقنابل فسفورية ودخان (فيديو)

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة تؤوي نازحين مدنيين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، في مجزرة جديدة تنضم إلى سلسلة جرائم الاحتلال في غزة.

وتظهر اللقطات التي نشرتها قناة "القاهرة الإخبارية" إطلاق قوات الاحتلال عشرات القذائف الدخانية والفسفورية على المدرسة التي تؤوي النازحين، وسط هروب الفلسطينيين، وإصابة واستشهاد آخرين.

استشهاد 6 فلسطينيين في مخيم الفارغة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، استشهاد 6 أشخاص جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم "الفارعة" الواقع جنوب محافظة "طوباس" بشمال شرق الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة بأن جنود الاحتلال المقتحمين للمخيم يمنعون سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

كانت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى المخيم في البداية، ولاحقا دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات.

واندلعت مواجهات مع القوات المقتحمة للمخيم، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.