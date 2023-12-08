ضبط تشكيل المنيا العصابي لاستيلائهم على البيانات والأموال البنكية الخاصة بالمواطنين

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية من القاء القبض على ثلاث أشخاص لقيامهم بعمليات نصب وإحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين.



وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية.

وأضافت التحريات بأن المتهمين يصطادون ضحاياهم من خلا إقناعهم بالفوز بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، وقيامهم بطلب إيداع بعض الأموال على المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط (3 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى.. وعثر بحوزتهمعلى (مبلغ مالى "عملات أجنبية" – 7 بطاقات دفع إلكترونى – 12 هاتف محمول – 8 شرائح خطوط هواتف محمولة – ساعة يد – سيارة "بفحص الهواتف فنياً تبين إحتوائها على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهم الإجرامى")..وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه،كما أقروا بإرتكابهم عدة وقائع بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.