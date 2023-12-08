صيد الدقى يحقق نتائج مميزة في ختام بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه

اختتمت فعاليات بطوله الجمهورية التنشيطية للكاراتيه التى احتضنها استاد القاهرة الدولي خلال شهر ديسمبر٢٠٢٣ واسفرت نتائج فريق صيد الدقى عن الاتى:

اولا مرحله المبتدئين كاتا

توج اللاعب يحيى ايهاب يحيى بالمركز الاول والميدالية الذهبية 🥇 لمرحلة ٨سنوات بنين.

وحققت اللاعبة بريهان علاء الدين محمد المركز الثاني والميدالية الفضيه🥈 مرحلة ٨سنوات بنات.



ثانيا مرحله المتقدمين كاتا

حصلت اللاعبة جمله احمد عبدالعزيز على المركز الثاني والميدالية الفضيه 🥈مرحلة ٨سنوات بنات، فيما حصدت اللاعبة فرح على الدين محمد المركز الثانى والميدالية الفضيه 🥈بنفس المرحلة.

كما فازت اللاعبة مليكه فادى حسن بالمركز الاول والميدالية الذهبية 🥇لمرحلة ١١سنه بنات.

وحقق اللاعب يوسف احمد محمد رياض المركز الثانى والميدالية الفضيه 🥈مرحلة ١١سنه بنين.

ثالثا مرحله المتقدمين كومتيه

حصل اللاعب يوسف احمد محمد رياض على المركز الثانى والميدالية الفضيه 🥈بمنافسات كومتيه لمرحلة ١١سنه بنين.

وحققت اللاعبة يارا محمد يحي المركز الثانى والميدالية الفضيه 🥈بمنافسات كومتيه مرحلة ١٥سنه.



الجهاز الفنى والاداري:

محمود مطر رئيس جهاز، عزيزه حسن مدربه كاتا، محمد حنفى مدرب كاتا، حسام حسن مدرب كومتيه، دكتور مصطفى يوسف اخصائي اصابات، محمد حسين (بوجي)،و عماد محمد اداريين، سيد حنفى جهاز معاون.