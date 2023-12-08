سعر السكر اليوم الجمعة في الأسواق المصرية.. السكر بكام

سعر السكر.. يواصل سعر السكر خلال تعاملات اليوم الجمعة، في الاتجاه صوب الثبات والهدوء الملحوظ لدى تجار الجملة، وذلك على مدار ثلاثة أيام متواصلة، عقب تسجيل تراجع خلال تعاملات الثلاثاء الماضي بنحو 1000 جنيه.

أصدر على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا رقم 31 يتضمن زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة، حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقدًا، هذا بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

وسيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر فضلًا عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.

ووجه الوزير الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، بالتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.

وتنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" في هذا السياق، أسعار السكر خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات اللازمة التي تستجد وتطرأ على الساحة السلعية داخل جمهورية مصر العربية، لا سيما أسعار السكر التي ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية وتسببت في أزمة لدى المستهلك لارتفاع أسعارها، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

سعر طن السكر اليوم الجمعة

السكر

السكر الأبيض "قطاع خاص"

استقر سعر السكر الأبيض اليوم عند 43,000 جنيه للطن.

السكر "الحكومي"

وثبت سعر طن السكر، ليسجل سعر الطن عند 27,000 جنيه.

الجلوكوز

ولم يتغير سعر الجلوكوز، اليوم، ليصل لـ 21,000 جنيه للطن.

النشا الغذائي

كما ثبت على مدار تعاملات اليوم، النشا الغذائي عند 23,500 جنيه.

سعر السكر للمستهلك

وسجل سعر كيلو السكر عند 50 جنيهًا للمستهلك، خلال التعاملات اليومية.

أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك

انتعشت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك خلال جلسة اليوم، حيث زاد عقد مارس 2024، عند 23.32 سنت للرطل، بمقدار ارتفاع 0.29 سنت، وقت كتابة الخبر.

وقفز عقد مايو 2024 بنسبة 1.17%، ليسجل 22.49 سنت للرطل أي بمقدار 0.26 سنت.

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

صعدت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، في بورصة لندن للسلع، حيث سجل عقد تداول شهر مارس 2024، عند 653.30 دولار للطن، بمقدار زيادة 7.20 دولار، أي بنسبة 1.11%، وقت كتابة هذا الخبر.

وارتفع عقد تداول مايو 2024، ليسجل 638 دولار للطن، بزيادة قدرها 7.20 دولار.