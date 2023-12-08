تجهيز عدد من الوحدات الصحية كمقرات انتخابية بمراكز قنا

تفقد الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، عددا من الوحدات الصحية والتي ستعمل كمقرات إنتخابية خلال فترة الإنتخابات الرئاسية.

وأوضح الدكتور محمد أن توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا، والأستاذة الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض والدكتور أحمد عبدالغني مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية بالوزارة بضرورة تقديم الدعم للعملية الإنتخابية وذلك من خلال توظيف عدد من الوحدات الصحية لتشغيلها خلال الإنتخابات كمقرات إنتخابية.

وأضاف بدران أن المديرية قد قامت بتجهيز الوحدات الصحية بالشيخ حسين بمركز أبوتشت ، وحدة الغوصة، وحدة جزيرة الطوابية التابعين لإدارة قنا الصحية ووحدة المعري التابعة لإدارة قوص الصحية.

وذلك بتجهيزهم بأوجه الرعاية الطبية المختلفة والتأكد من توفير أماكن إستراحات وطفايات الحريق وكرسي متحرك بتلك الوحدات للتيسير علي المواطنين أثناء الإقتراع.

وخلال تفقده اليوم لعدد من تلك الوحدات أكد بدران علي ضرورة تواجد فريق طبي متكامل بتلك الوحدات طوال ساعات الإنتخاب وتذويد تلك الوحدات بأدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية والمطهرات لضمان خدمة طبية مناسبة للمواطنين المترددين علي تلك الوحدات أثناء العملية الإنتخابية.

فيما أضافت الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية أن تلك الوحدات علي إستعداد كامل من الفرق الطبية المختلفة والرعاية اللازمة بالإضافة إلي تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المتنوعة للمترددين علي تلك الوحدات خلال عملية الإقتراع.