أبرز لقطات حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2023 (صور)

أسدل ستار النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن بمختلف أنحاء العالم، والذي أقيم أمس الخميس في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وجاء ضمن الحاضرين لحفل ختام مهرجان البحر الأحمر، الفنانة أمينة خليل، درة، أمير رمسيس، الإعلامية ريا أبي راشد، جيسون ستاثام، نيكولاس كيدج، ظافر العابدين، أحمد داود وزوجته علا رشدي، يسرا، عمرو سعد، أحمد مجدي، وآخرين .

حفل ختام مهرجان البحر الأحمر

إليسا وأحمد سعد يحييان حفل ختام البحر الأحمر السينمائي

أحيا النجمين إليسا وأحمد سعد حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة، وقدمت إليسا وسعد باقة متنوعى من أجمل أغانيهما وتفاعل معها الحاضرين بشكل ملحوظ .

إليسا

كرم مهرجان البحر الأحمرالسينمائي في دورته الثالثة، النجم العالمي نيكولاس كيدج، والذي علّق على ارتدائه بدلة باللون الأحمر، قائلًا: “ارتديت بدلة باللون الأحمر كي تتناسب مع مهرجان البحر الأحمر رغم أني أفضل اللون الأسود ”.

وأكد نيكولاس كيدج على أهمية السينما باعتبارها أهم وسيلة للتعبير عن الإنسانية.

نيكولاس كيدج

جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي عن جوائز الدورة الثالثة، في حفل الختام والتي جاءت كالاتي:

فيلم "الأستاذ" لِلمخرجة فرح النابلسي جائزة لجنة التحكيم.

فيلم: "بنات ألفة" لِلمخرجة كوثر بن هنيّة جائزة الشّرق لِأفضل وثائقيّ.

فيلم "بتتذكري" لِلمخرجة داليا نمليش جائزة اليُسر الذهبي للفيلم القصير.

فيلم "حقيبة سفر" لِلمخرجين سمان حسينبيور وأكو زندكاريمي

جائزة اليُسر الفضي للفيلم القصير.

فيلم "فاقد الأمل" لِلمخرج كيم تشانغ جائزة الجمهور من فيلم العُلا.

نور الخضراء جائزة النجم الصّاعد من شوبارد، والتي تهدف إلى دعم المواهب الواعِدة في عالم السينما.

الممثلة منى حوا لِفوزها جائزة أفضل ممثلة عن أدائها المُذهل في فيلم "إن شاء الله ولد".

فيلم "ما فوق الضريح" لِلكاتبين كريم بن صالح وجمال بلماهي جائزة أفضل سيناريو.

فيلم "نذير شؤم" جائزة أفضل مساهمة سينمائية.

المخرج شوكير خوليكوف وجائزة أفضل إخراج عن فيلمه "الأحد".

فيلم "عزيزتي جاسي" لِلمخرج تارسم سينج داندوار جائزة اليُسر الفضّي للفيلم الطويل.

أمينة خليل

مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2023

وكان مهرجان البحر الأحمر السينمائي، كشف عن قائمة أفلام الدورة الثالثة، والتي تضم 64 فيلمًا متنوعًا، انقسمت إلى 36 فيلمًا بين الطويل والقصير من السعودية، 11 فيلمًا في قسم “روائع عربية”، 17 فيلمًا عربيًا بين الروائي والوثائقي والتحريك من آسيا وإفريقيا.

تحدَّثَ الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي محمد التركي في بيانٍ صحفيٍ سابق "شعار الدورة المرتقبة، يأتي من وحي الاختيارات الرائعة للأفلام التي أُنْتِجَت في المنطقة، والمميزة بجمعها لأبرز خبراء وصانعي الأفلام الجدد الذين يشكّلون مثالًا حيًَّا على غنى المواهب التي تُقَدَّم في هذا الجزء من العالم، ونرى في عرضها بكامل تنوعها أهمية بالغة، الوقت قد حان لاعتبار الأفلام وسيلة للترابط والحوار، ولإتاحة منصة لأصوات الناس في المنطقة وخارجها لعرض تجاربهم، التي ستسهم في تعزيز التفاهم والتعاطف الإنساني".

كما قال مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي أنطوان خليفة: “إن صناعة السينما في المنطقة شهدت تطورًا كبيرًا، لا سيما في السعودية، إذ تعكس بشكلٍ متزايد واقع الحياة اليومية”، مؤكدًا أنَّ “صُناع الأفلام يتناولون قصصًا عن الأسرة وحب الوطن وإعادة استكشاف القيم، بينما يدافعون في الوقت نفسه عن السعي وراء الحرية والتعبير والهوية”.

نجمات حفل ختام مهرجان البحر الأحمر

أحمد داود وزوجته علا غانم

درة

جيسون ستاثام

سوسن بدر