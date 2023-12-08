أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة من أرض المزرعة

شهدت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المصرية ومن أرض المزرعة، استقرارًا، باستثناء البلدي، إذ سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 118 جنيهًا.

وفي هذا الصدد، يلجأ العديد من المواطنين يوميًا للدخول على شبكة الإنترنت خاصة محرك «جوجل» العالمي للتعرف على كل ما هو جديد عن سعر كرتونة البيض اليوم في المزرعة الموافق الجمعة.

وبدورها تواصل بوابة الوفد الإلكترونية، تقديم كل التفاصيل اليومية عن أسعار البيض اليوم إذ شهدت حالة من التراجع، جملة وفي السوق المحلية ومنافذ البيع الحكومية وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

سعر كرتونة البيض بالجملة اليوم الجمعة

البيض

ووصل سعر كرتونة البيض اليوم سواء بالنسبة للأبيض نحو 116 جنيهًا، بينما جاء سعر كرتونة البيض البلدي نحو 129 جنيهًا، وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

سعر كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض استقرارًا وصل 116 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر استقرارًا لنحو 118 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

كما ثبت سعر كرتونة البيض البلدي بنحو 129 جنيهًا.

ومن ناحيتها؛ تستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

ومن المعروف أيضًا أن خطة تنفيذ المشروعات تضم مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وتتبنى الدولة المصرية حاليًا خطة استراتيجية محكمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة خاصة فيما يتعلق بأسعار البيض وأسعار الدواجن بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

وكانت الدولة المصرية قد خصصت 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير.