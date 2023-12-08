محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية 2024

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، يرافقه الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، عددًا من اللجان المعدة لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 ــ 12 ديسمبر الجارى، حيث تفقد مقر اللجنة رقم ( 4 ) بالمدرسة الإعدادية الجديدة للبنات باللجنة العامة الأولى بمدينة كفرالشيخ، لمتابعة التجهيزات والإجراءات التي اتخذتها أجهزة المحافظة، استعداداً للانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بحضور، اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، عدد من القيادات التنفيذية.

وتابع محافظ كفرالشيخ، تجهيزات اللجنة، وأماكن انتظار الناخبين وتجهيزها بالمقاعد اللازمة، ومراجعة أعمال الصيانة والتأكد من وجود حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق، ومكان مبيت التأمين، والإضاءة، ومصدر كهرباء احتياطى، وغيرها من الخدمات والتجهيزات، مشدداً على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن لتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية 2024.

قال محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة انتهت من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين حيث يشارك مليونى و339 ألفا و 800 ناخب فى العرس الديمقراطى بالانتخابات الرئاسية 2024 من خلال 14 لجنة عامة و 508 مراكز انتخابية بـ 524 لجنة فرعية تتضمن 5 لجان للوافدين من المحافظات.

شدد محافظ كفرالشيخ، برفع جميع الإشغالات في محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين خلال عملية الإدلاء بأصواتهم، مضيفاً أن أجهزة المحافظة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحث اللواء جمال نورالدين، عموم أهالى محافظة كفرالشيخ للمشاركة بكثافة فى العرس الانتخابى لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، كحق دستوري وواجب وطني، مؤكدًا حرص المحافظة على وضع كل الإمكانيات التى تضمن نجاح العملية الانتخابية، لافتاً إلى وعي أبناء محافظة كفرالشيخ في تحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الفعالة وبقوة في الانتخابات الرئاسية، والظهور بالمظهر الحضارى اللائق والمشرف لأهالى كفرالشيخ.

للاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www. elections. eg بالرقم القومي وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.