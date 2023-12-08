السلوك الوظيفي ودور الحوكمة في إعتماد الجودة بمستشفيات جامعة المنصورة

إختتمت فعاليات لمؤتمر الثاني للإداريين بعنوان الحوكمة ومكافحة الفساد الذي نظمة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب المنصورة والذي أقيم علي مدار يومين تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتورمحمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورأشرف شومة عميد كلية الطب وإشراف الدكتورغادة القنيشي وكيل كليه الطب لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئه.

واشارت الدكتورة غادة القنيشي انه تم عقد ورشتى عمل لإكساب الكادر الإداري كلفة المهارات التي تساعدة علي القيام بعملة علي أكمل وجة واضافت ان الورشه الأولى تضمنت شرح وافي عن مدونة السلوك الوظيفي فى ضوء مكافحة الفساد

حاضر فيها الدكتور اشرف رفعت الزيني العميد الأسبق بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

وقد شدد علي أهمية وجود معايير أخلاقية تحكم الاداء المهني للموظف العام و هو ما جعل الدولة تتجه إلى الأخذ بمفهوم وفكرة إعداد مدونات السلوك الوظيفي. و عليه فإن المدونة تعبير عن المصداقية في علاقة الفرد بجهة عمله و الوفاء بحقوق متلقى الخدمه.

وتضمنت الورشة الثانية "الجوانب التنظيمية في اعتماد المستشفيات"، حاضر فيها أ.د. أمير منير مدير الإدارة المركزية لضمان الجودة و الاعتماد بمستشفيات و مراكز جامعة المنصورة.

وأشار فيها الي أهمية دور الحوكمة المؤسسية في تحقيق متطلبات الحصول على إعتماد الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية (الجهار)، وقام بشرح المعايير ذات العلاقة و التدريب على وسائل تطبيقها في المستشفيات الجامعية.