الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال الإسرائيلي ستة بينهم طفل شمال الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة فلسطينيين بينهم طفل في مُخيم "الفارعة" جنوب مدينة طوباس بشمال شرق الضفة الغربية المحتلة.

ونددت الوزارة، في بيان صحفي، باستخدام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بالمخيم كمقر للقناصة، وإطلاق النار على المدنيين.

وحذرت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية من سياسة الاحتلال الإسرائيلي جراء التصعيد الخطير في جرائم القتل، بهدف جر الأوضاع إلى مزيد من التصعيد، خاصة الاقتحامات الدموية التي تستبيح عموم الضفة الغربية والمخيمات بشكل خاص.

وطالبت الوزارة، بتدخل أمريكي عاجل للجم التصعيد الإسرائيلي، سواء الذي ترتكبه قوات الاحتلال أو المستوطنين، داعية إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من الخلاص من الاحتلال، ومُمارسة حقه في تقرير المصير.