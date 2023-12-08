إطلاق الإعلان الرسمي الثاني للفيلم الفانتازي "حوجن".. فيديو

أطلقت الشركة المنتجة للفيلم الروائي الخيالي"حوجن" إخراج ياسر الياسري، اليوم الإعلان الرسمي الثاني، وذلك عقب العرض العالمي الأول للفيلم في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023.

كما حظى أيضًا بعرضين إضافيين في فوكس سينما خلال أيام المهرجان، ومن المقرر إطلاق الفيلم في شاشات السينما في السعودية ابتداءً من 4 يناير 2024.

تفاصيل فيلم حوجن

وتمزج قصّة فيلم حوجن، المقتبس من رواية الكاتب إبراهيم عبّاس "حوجن" الأكثر مبيعاً في المملكة العربية السعودية، بين التراث الشعبي وجُملة من الموضوعات العصرية، ويتناول الفيلم مزيجاً من الأحداث الخيالية والرومانسية بطلها جنيّ طيب (براء عالم) يعيش بين البشر في مدينة جدّة العصرية والذي يكتشف حقيقة نسبه الملكي، لتبدأ رحلته ومغامراته في مواجهة الشر لاستعادة حقه، محاولاً الحفاظ على التوازن بين عالمه وعالم البشر، وبينما تمضي القصّة في أحداثها، فجأة تنشأ علاقة رومانسية بينه وبين فتاة تُدعى سوسن (نور الخضراء)، وهي طالبة شابة تدرس الطب.

شارك في تأليف الفيلم كل من ياسر الياسري، وإبراهيم عباس، وسارة طيبة، وحسام الحلوة، وهو إنتاج تنفيذي من ماجد الأنصاري ("زنزانة") وسعد البطيلي ("كرز"). وتم إنتاج الفيلم من قِبل ياسر الياسري عبر شركته للإنتاج "أكس برودكشنز"، بينما نُشرت الرواية الأدبية عبر دار "يتخيلون للنشر والتوزيع"، التي أسسها ياسر بهجت وإبراهيم عباس.