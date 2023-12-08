كوريا الجنوبية والمكسيك تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، مع نظيرته المكسيكية أليسيا بارسينا إيبارا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الأخري، بما في ذلك جهود التعافي في المكسيك في أعقاب الدمار الذي خلفه الإعصار في إحدى المدن الساحلية الجنوبية.

واتفق الجانبان خلال اللقاء اليوم الجمعة على هامش زيارة وزير الخارجية المكسيكية لسول وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، على تعزيز التعاون على أساس القيم المشتركة للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأعرب وزير الخارجية الكوري عن تعازيه لشعب المكسيك بسبب الإعصار "أوتيس"، وتعهد بالتعاون الوثيق من أجل سرعة تسليم المواد والسلع اللازمة لجهود التعافي.

وأشار إلى أهمية دعم العلاقات الثنائية عن طريق العمل على تعزيز التجارة والاستثمار، داعيا إلى ضرورة استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية، مكررا الدعوة لدعم المكسيك لمساعي كوريا الجنوبية لتصبح عضوا مشاركا في تحالف المحيط الهادئ، وهو كتلة اقتصادية إقليمية تمثل أكثر من نصف حجم التجارة في أمريكا اللاتينية.

كما اتفق الوزيران على مواصلة الجهود المشتركة لوقف استفزازات كوريا الشمالية وحث النظام على العودة إلى محادثات نزع السلاح النووي.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، استشهاد ستة أشخاص جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم "الفارعة" الواقع جنوب محافظة "طوباس" بشمال شرق الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة بأن جنود الاحتلال المقتحمين للمخيم يمنعون سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

كانت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى المخيم في البداية، ولاحقا دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات.

واندلعت مواجهات مع القوات المقتحمة للمخيم، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن طائرة تابعة لها وصلت موسكو، تحمل على متنها 68 مواطنًا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزّة عبر القاهرة مع أفراد عائلاتهم، وفق روسيا اليوم.

وجاء في بيان الوزارة: "هبطت الرحلة الخاصة بوزارة الطوارئ الروسية في مطار دوموديدوفو؛ طائرة من طراز "إيل-76" قامت بإجلاء، 68 مواطنا روسيا وأفراد أسرهم عبر القاهرة اليوم، وتم نشر مقر عمليات مشترك بين الإدارات في مطار دوموديدوفو، لتوفير الضروريات الأساسية والملابس الدافئة والطعام للأشخاص، فضلاً عن الدعم المعلوماتي والنفسي والطبي".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أفادت، بوصول 883 مواطنا روسيا من أصل 1100 شخص طلبوا المساعدة في الإجلاء من قطاع غزة إلى روسيا.