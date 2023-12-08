بالإنفوجرافيك.. المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط تكشف عن إنجازاتها

صرح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط تقدم خدمات طبية كبرى، وتحمل على عاتقها الخدمة الصحية بصعيد مصر، ويستفيد من خدماتها القادرون وغير القادرين ماديًا، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم المستشفيات الجامعية، وتحقيق رؤية مصر 2030 في النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطن، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية تسهم بفاعلية في المبادرات الرئاسية الصحية وتمثل ركيزة أساسية في المنظومة الطبية.

مستشفى الراجحي للكبد..

وأشارت مستشفى الراجحي للكبد بجامعة أسيوط إلى استقبال 26621 مترددا على العيادات الخارجية، وأجرت 10874 أشعة تشخيصية وعلاجية، من مختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة من اول يوليو العام الماضي وحتى نهاية يونيو العام الحالي ، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وإشراف الدكتور شريف إبراهيم كامل مدير مستشفى الراجحي للكبد الجامعي، ومشاركة أعضاء الكادر الطبي والإداري والأمنى بالمستشفى.

جدير بالذكر، إن مستشفيات جامعة أسيوط شهدت خلال السنوات الأخيرة عمليات تطوير وتحديث شاملة على كافة المستويات وفق أحدث النُظم بهدف تقديم خدمة طبية متميزة على أعلى مستوى وبالمجان للمرضى، وتمثلت أهم انجازات مستشفى الراجحي للكبد الجامعي في الانفوجراف التالي