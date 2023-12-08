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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

التفاصيل الكاملة لمسلسل "حدوتة منسية"

مسلسل حدوتة منسية
مسلسل "حدوتة منسية"

يستعد صناع مسلسل "حدوتة منسية"، لانطلاق عرضه خلال الفترة المقبلة، ويذاع عبر شبكة قنوات DMC. 

وتجسد الفنانة سوسن بدر،  ضمن أحداث مسلسل "حدوتة منسية" بشخصية أم لخمسة أبناء هم: "هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، محمود حجازي، محمد علي رزق، ويدخل الأبناء خلال الأحداث في صراعات وتحاول الأم حل هذه المشاكل، والعمل تدور قصته في إطار اجتماعي عائلي.

مسلسل "حدوتة منسية"، بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوى حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي الدين.

 

آخر أعمال الفنانة سوسن بدر

وتستعد الفنانة سوسن بدر لعرض فيلم "آل شنب"، وتدور أحداثه حول: تعاني (ليلى) من تحكم والدتها في حياتها، ثم يتوفى أحد أفراد العائلة فتسافر برفقة والدتها إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء، ثم تحدث العديد من المفارقات الكوميدية أثناء وجود العائلة الكبيرة التي تتكون من أربع عمّات وأولادهن وأحفادهن.

فيلم "آل شنب" بطولة كل من: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف  شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

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