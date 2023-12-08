أطنان سكر وأرز.. تفاصيل ضبط محتكري السلع بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات تموينية مكبرة لضبط الأسعار فى الأسواق، ومواجهة المحتكرين وجشع التجار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ،وأسفرت جهود الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وضبط أكثر من واقعة حجب السلع والمواد الغذائية لبيعها في السوق السوداء.

في مدينة بدر بالقاهرة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (صاحب محل مواد غذائية - كائن بدائرة قسم شرطة بدر- لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من السلعة الغذائية بقصد الحجب وبيعها في السوق السوداء ، لتحقيق أرباح غير مشروعة.



عثر بداخل المصنع على (3,800 طن أرز ، 600 كيلو زيت طعام) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



وفي المطرية تم ضبط صاحب مخزن، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته وتجميعه كمية كبيرة من السلع الغذائية "سكر" بقصد الحجب والإمتناع عن بيعها للجمهور المستهلك ورفع أسعارها، لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل المخزن على (1,250 طن "سكر") مجهول المصدر، وتم إتخاذ الإجراءات

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية، من ضبط (صاحب ثلاجة لحوم "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من اللحوم وبدائلها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وعثر على كمية اللحوم المضبوطه بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مطابقة للاشتراطات الصحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل الثلاجة على (طن لحوم وبدائلها) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعدام اللحوم الفاسدة المضبوطة .

وفي سياق آخر كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مدرسة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة ، بتلقيها إتصال من سيدة إدعت خلاله أنها موظفة خدمة عملاء بشركة لتقديم قروض السلع الإستهلاكية وعرضت عليها إمكانية رفع الحد الإئتمانى لحسابها بالشركة المشار إليها، وإستولت منها على البيانات الخاصة بتطبيق الشركة وإستخدمته فى عمليات شرائية من أحد مواقع التسوق الإلكترونى من حساب المبلغة.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها (عاطلة – لها معلومات جنائية – مقيمة بدائرة قسم شرطة الجيزة) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (3 هواتف محمولة "أحدهم المستخدم فى إرتكاب الواقعة" – بطاقتى دفع إلكترونى بإسم المتهمة – دفتر مدون به عدد كبير من أرقام عملاء شركات تمويل قروض السلع الإستهلاكية – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطها الإجرامى") وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.