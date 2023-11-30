أهلي 2007 يخسر بركلات الترجيح أمام زد في بطولة الجمهورية

تعرض فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ للخسارة خارج ملعبه على يد فريق زد ٣ - ١ بركلات الترجيح، بعد انتهاء وقت اللقاء الأصلي ٢ - ٢ ، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب زد، ضمن الجولة ١٤ من بطولة الجمهورية.



وتقدم محمد عبد الفتاح «تاحا» بهدفي التقدم للأهلي خلال أحداث الشوط الأول، قبل أن يدرك زد هدف التعادل خلال الشوط الثاني، لتذهب المباراة لركلات الترجيح التي حسمها زد بثلاثة أهداف لهدف.

وبدأ فريق الأهلي 2007 اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: إياد مدحت - محمد السيد - كريم عمرو - كريم عيد.

الوسط: زيدان ناجح - محمد عاطف - ياسين عاطف - حازم عاشور - أحمد الشيخ.

الهجوم: محمد عبد الفتاح «تاحا».

كما شهدت المباراة مشاركة اللاعب أحمد كرم بدلًا من زيدان ناجح، ومصطفى بهجت بدلًا من ياسين عاطف، ومازن هاني بدلًا من محمد عاطف.

بهذه النتيجة تمكن فريق الأهلي من رفع رصيده إلى ٣٢ نقطة، بعد تحقيقه فاز في ٩ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وفاز بركلات الترجيح، وتعادل في ٣ مباريات وخسر بركلات الترجيح، وخسر مباراة واحدة.

التشكيل الفني لفريق الأهلي ..

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.