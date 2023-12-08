اعترافات عصابة سرقة السيارات بانتحال صفة رجال شرطة

أقر 3 عاطلين بممارستهم نشاط إجرامي بقيامهم بسرقة سيارة أحد الأشخاص في حلوان، بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين وطالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

ورد بلاغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (شخصين) بأنهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم فوجئا بسيارة "ميكروباص" يستقلها مجموعة من الأشخاص قاموا باستيقافهما، وادعوا أنهم "رجال شرطة" وقاموا بالتعدى عليهما وإصطحبوهما داخل الميكروباص واستولوا على السيارة وتخلوا عنهما بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.

بتقنين الإجراءات والفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ("3 عاطلين وسائق") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأقروا بتصرفهم فى السيارة وبيعها لعميلهم "سىء النية"، مقيم بمحافظة القليوبية نظير (مبلغ مالى) قاموا باقتسامه فيما بينهم، وأمكن ضبط العميل المذكور وبحوزته السيارة المستولى عليها.

وفي سياق واقعة آخرى اعترف مسجلان خطر بممارستهما نشاط إجرامي في تجارة وترويج المواد المخدرة على عملائهم في منطقة المرج شرق القاهرة ، عثر بحوزة المتهمين على كمية من مخدري الحشيش والأيس، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ألقت مباحث قسم شرطة المرج القبض على عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدر الآيس – ميزان حساس)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وفي سياق آخر ألقت مباحث القاهرة القبض على عاطلين لقيامهما بالتنقيب عن الآثار في أحد العقارات القديمة بمنطقة الدرب الأحمر، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي قررت حبس المتهمين، وطالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.



تفاصيل الواقعة كانت بورود معلومات وتحريات لأجهزة الأمن مفادها قيام أثنين لأحدهما معلومات جنائية بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم، تم استهداف العقار وضبط المتهمين حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على حفرة بقطر 2 متر وعمق 6 أمتار وأدوات التنقيب.



بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.