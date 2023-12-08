تفاصيل سقوط أخطر ديلر مخدرات في السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية،لقيامه بالإتجار بالمخدرات ومحاولته إعادة تصنيع وتدوير كميات من المواد المخدرة لمضاعفة كمياتها وترويجها على عملائه متخذاً منطقة السلام مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تفاصيل الواقعة كانت بضبط مسجل خطر لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالمخدرات، بدئرة قسم شرطة السلام الثاني ، عثر بحوزته على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 10 كيلو جرام – كمية لمخدر البودر وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الشادو وزنت كيلو جرام – كمية من الحشيش المخدر – 2 عبوة مؤثرة لعقار الكيتامين المخدر - الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة - سلاح أبيض – 2 ميزان حساس).. وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,550,000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى قررت جهات التحقيق حبس مسجل خطر ،لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، القي القيض عليه في منطقة الشروق بالقاهرة وعثر بحوزته علي كمية من مخدر الحشيش.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائر قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.