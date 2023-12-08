"الإيسيسكو" ترحب بإقرار البرلمان الدنماركي قانون منع حرق نسخ المصحف الشريف

رحبت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بإقرار البرلمان الدنماركي قانون "حظر المعاملة غير اللائقة للنصوص الدينية"، الذي يمنع ويُجرم حرق المصحف الشريف والكتب المقدسة والاعتداء عليها، في خطوة تدل على المسؤولية إزاء كل سلوك يمتهن المقدسات، وتدل على جدية السلطات الدنماركية في احتواء خطاب التطرف والعنصرية المفضي إلى إشعال نيران الكراهية.

وأعربت الإيسيسكو - في بيان اليوم - عن احتفائها بهذا القرار التاريخي الرصين، ودعت بقية الدول التي تشهد ساحاتها اعتداءات على حرمة المقدسات أن تحذو نهج الدنمارك، الذي يعد أقصر السبل لتعافي المجتمعات من كل ما يقوض أركان السلام والأمن وسط أبنائها.

وناشدت الإيسيسكو، بهذه المناسبة، كل الأصوات العاقلة وأصحاب القرار والمؤثرين في المجتمع الدولي إلى إعلاء صوت الدفاع عن النصوص المقدسة والإعراب عن تقدير الخطوة الدنماركية التاريخية، بما يضمن إشاعة أجواء من الثقة تهيئ للفهم المتبادل بعيدا عن العصبية والانغلاق.

يُذكر أن البرلمان الدنماركي المكون من 179 مقعدا، أقر هذا القانون بعد نقاشات مطولة، بأغلبية 94 صوتا.. وينص القانون الجديد على أن مخالفه سيُعاقب بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، استشهاد ستة أشخاص جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم "الفارعة" الواقع جنوب محافظة "طوباس" بشمال شرق الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة بأن جنود الاحتلال المقتحمين للمخيم يمنعون سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

كانت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى المخيم في البداية، ولاحقا دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات.

واندلعت مواجهات مع القوات المقتحمة للمخيم، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن طائرة تابعة لها وصلت موسكو، تحمل على متنها 68 مواطنًا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزّة عبر القاهرة مع أفراد عائلاتهم، وفق روسيا اليوم.

وجاء في بيان الوزارة: "هبطت الرحلة الخاصة بوزارة الطوارئ الروسية في مطار دوموديدوفو؛ طائرة من طراز "إيل-76" قامت بإجلاء، 68 مواطنا روسيا وأفراد أسرهم عبر القاهرة اليوم، وتم نشر مقر عمليات مشترك بين الإدارات في مطار دوموديدوفو، لتوفير الضروريات الأساسية والملابس الدافئة والطعام للأشخاص، فضلاً عن الدعم المعلوماتي والنفسي والطبي".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أفادت، بوصول 883 مواطنا روسيا من أصل 1100 شخص طلبوا المساعدة في الإجلاء من قطاع غزة إلى روسيا.