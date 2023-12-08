الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تفاصيل برنامج يد الأهلي في الإمارات استعدادًا لمباراة السوبر

يد الأهلي
يد الأهلي

تواصل بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي  المتواجدة حاليا في دولة الإمارات الاستعداد لخوض مواجهة كأس السوبر المصري أمام الزمالك، والتي تستضيفها إمارة الفجيرة.

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وبرنامج البعثة اليوم بدا بتناول الفريق وجبة الإفطار في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للإمارات، وأقيم عقب ذلك المؤتمر الصحفي للمباراة في الحادية عشرة، وأعقبه الاجتماع الفني للمباراة في الحادية عشرة والربع.
وتؤدي بعثة الفريق شعائر صلاة الجمعة في الواحدة ظهرًا، داخل فندق الإقامة.
ويعقد الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو للاعبين في الرابعة عصرًا، ثم يتجه الفريق إلى صالة الشيخ زايد لخوض المران الرئيسي للمباراة في تمام السادسة مساءً، الرابعة بتوقيت القاهرة.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي والزمالك غدًا السبت، في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

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