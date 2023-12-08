الكشف على 1328 مريضاً فى قافلة علاجية في قرية كفر بدواي بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية استثنائية مشاركة و دعما للمبادرة الرئاسية انت الحياة في قرية كفر بدواي مركز المنصورة وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل بالدقهلية.

حيث تم توقيع الكشف على 1328 مريضاً . وضمت 9 عيادات منهم ( 2باطنة - أطفال - جراحه - اسنان - نسا وتنظيم أسرة ) و3 عيادات من مستشفيات جامعة المنصورة ( أنف و اذن .جلدية و عظام ) في اطار التعاون مع مؤسسة حياه كريمة. فضلاً عن معمل لتحاليل الدم

و معمل للطفيليات و معمل أشعة x ray

وقد تضمن الكشف الطبى باطنة 291 عظام 152 اطفال 183 نساء و تنظيم الأسرة 149

جلدية 149 أسنان 123 انف واذن 112 الجراحة 169

كما تم إجراء عدد 177 تحليلاً مختلفاً للمرضى، فضلاً عن فحوصات لـ 158 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم ونحو 69 حالة اعتلال كلوى ونحو 116حالة أشعة عادية وموجات صوتيه كما تم تحويل 49 حالة للمستشفيات واصدار 39 قرار للعلاج على نفقة الدولة

من جانبه لفت وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

وذبك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.