الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الكشف على 1328 مريضاً فى قافلة علاجية في قرية كفر بدواي بالدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية  استثنائية مشاركة و دعما للمبادرة الرئاسية انت الحياة   في قرية كفر بدواي مركز المنصورة  وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل بالدقهلية.
حيث تم توقيع الكشف على 1328 مريضاً  . وضمت 9 عيادات منهم ( 2باطنة - أطفال -  جراحه  - اسنان - نسا وتنظيم  أسرة )  و3 عيادات من مستشفيات جامعة المنصورة ( أنف و اذن .جلدية و عظام ) في اطار التعاون مع  مؤسسة حياه كريمة.  فضلاً عن معمل لتحاليل الدم 
و معمل للطفيليات و معمل أشعة x ray
وقد  تضمن الكشف الطبى باطنة 291 عظام  152 اطفال 183 نساء و تنظيم الأسرة 149
جلدية 149 أسنان 123 انف واذن 112 الجراحة 169
كما تم إجراء عدد   177 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،   فضلاً عن فحوصات  لـ 158 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم  ونحو 69 حالة اعتلال كلوى ونحو 116حالة أشعة عادية وموجات صوتيه كما تم تحويل 49 حالة للمستشفيات واصدار 39 قرار للعلاج على نفقة الدولة 
من جانبه لفت   وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة  على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم. 

وذبك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

الجريدة الورقية