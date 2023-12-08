الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: الجيش الروسي ينشر سفينة حربية في بحر آزوف والبحر الأسود

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني اليوم أن الجيش الروسي لا يزال ينشر سفينة حربية واحدة في مهمات قتالية في بحر آزوف وأخرى في البحر الأسود من دون رصد أي حاملات صواريخ من طراز كاليبر هناك.

وذكرت القوات البحرية في بيان (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" أنه اعتبارًا من الساعة 07:30 صباحًا بتوقيت اليوم الموافق 8 ديسمبر 2023، كانت هناك سفينة حربية معادية متبقية في البحر الأسود".

وأضاف البيان أن هناك سفينة حربية روسية في مهمة قتالية في بحر آزوف وأربع في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك سفينتان صواريخ بمجموع يصل إلى 16 صاروخ كروز من طراز كاليبر.

مواد متعلقة

أمريكا تعرب عن قلقها حيال القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله

الولايات المتحدة ترحب باتفاق أرمينيا وأذربيجان على تبادل سجناء الحرب

الولايات المتحدة توقع اتفاقية مع موزمبيق لتعزيز شبكة الشركاء بالطيران المدني

الولايات المتحدة ترحب باتفاق أرمينيا وأذربيجان على تبادل سجناء الحرب

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 337 ألفا و220 منذ بدء العملية

الجيش السوري يتصدى لهجوم إرهابي بريف حلب وينهي حياة العشرات

المبادرة الوطنية الفلسطينية تناشد بفرض عقوبات على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار

أوكرانيا تلقت حوالي 37.4 مليار دولار من المساعدات الدولية هذا العام
الجريدة الورقية