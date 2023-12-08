وزير الرياضة: تأهل لاعب الشراع علي بدوي إلى أوليمبياد باريس نتاج التخطيط العلمي

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي بطل مصر علي بدوي، بعد تأهله إلى أولمبياد باريس لرياضة الشراع "قارب ILCA-7 رجال.



وأشار الوزير إلي الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية، حيث ارتكزت استراتيجية الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية علي توجيه شتي الدعم والرعاية للرياضات الفردية والجماعية من خلال توفير برامج رعاية ودعم بشكل مباشر وغير مباشر من خلال القطاع الخاص.



وتمكن بدوي وهو أحد أبطال رياضة الشراع المصري وسبق له التأهل لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٠؛ من التأهل إلي أوليمبياد باريس، بعد حصوله على ذهبية بطولة أفريقيا للشراع المقامة في سوما باي بالغردقة.