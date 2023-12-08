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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة: تأهل لاعب الشراع علي بدوي إلى أوليمبياد باريس نتاج التخطيط العلمي

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي بطل مصر علي بدوي، بعد تأهله إلى أولمبياد باريس لرياضة الشراع "قارب ILCA-7 رجال.


وأشار الوزير إلي الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية، حيث ارتكزت استراتيجية الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية علي توجيه شتي الدعم والرعاية للرياضات الفردية والجماعية من خلال توفير برامج رعاية ودعم بشكل مباشر وغير مباشر من خلال القطاع الخاص.


وتمكن بدوي وهو أحد أبطال رياضة الشراع المصري وسبق له التأهل لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٠؛ من التأهل إلي أوليمبياد باريس، بعد حصوله على ذهبية بطولة أفريقيا للشراع المقامة في سوما باي بالغردقة.

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