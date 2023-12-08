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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الولايات المتحدة ترحب باتفاق أرمينيا وأذربيجان على تبادل سجناء الحرب

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

رحبت الولايات المتحدة بإعلان أرمينيا وأذربيجان إطلاق سراح اثنين من المحتجزين الآذريين و32 أرمينيًا، كإجراء ملموس باتّجاه تطبيع العلاقات وتبادل سجناء الحرب بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة أن هذا الالتزام يمثل إجراءً مهمًا لبناء الثقة بينما يعمل الجانبان على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام وتطبيع العلاقات. 

وأشادت الوزارة بجهود رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان المشتركة لوضع الأساس لمستقبل أكثر سلاما وازدهارا لشعب جنوب القوقاز.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيانها مواصلة دعمها بقوة للجهود الرامية إلى التوصل إلى سلام دائم.

ودار نزاع منذ عقود بين البلدين للسيطرة على إقليم ناجورني قره.. وأشار البلدان إلى إمكانية التوقيع على اتفاق للسلام بحلول أواخر العام، واتفقا على "اتّخاذ خطوات ملموسة تهدف لبناء الثقة".

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