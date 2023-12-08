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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق: كولر ظلم عبد القادر وموديست لا يصلح

أحمد عبد القادر لاعب
أحمد عبد القادر لاعب الأهلي

أبدى محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق استيائه من قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء باستبعاد أحمد عبد القادر من قائمة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية بدءاً من 12 ديسمبر الجاري.

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وقال أبو الدهب في تصريحات تليفزيونية : "كولر اختلف كثيراً عن الموسم الماضي وأصبح يحب ويكره ، ويقوم باستبعاد بعض اللاعبين من المباريات دون سبب واضح ، ولا أعلم ماذا فعل أحمد عبد القادر حتى يتم استبعاده من جميع المباريات بهذا الشكل ، وكنت أتمنى تواجده مع الأهلي في مونديال الأندية المقبل ".

وأضاف: " لا أعلم من أتى بالفرنسي أنتوني موديست إلى النادي الأهلي ، فهو لا يصلح تماماً لارتداء الفانلة الحمراء ، وحصل على أكثر من فرصة منذ انضمامه إلى الفريق لكنه لم يقدم المنتظر، ويمثل لي لغزاً كبيراً، خاصةً في ظل تمسك كولر به ، واستبعاد صلاح محسن ".
 

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