البصل بـ 13 جنيهًا.. أسعار الخضروات في سوق العبور

تشهد أسعار الخضروات في سوق العبور، اليوم الجمعة، استقرارا ملحوظًا في الأسعار، وذلك على عكس أسواق القطاعي التي وصلت أسعار البصل فيها إلى 40 جنيهًا، رغم تراوح أسعاره بالجملة ما بين 13 لـ 22 جنيهًا.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الخضروات اليوم الجمعة في سوق العبور.

أسعار الخضروات اليوم

الطماطم:- من 4 لـ 7.5 جنيه.

البطاطس:- من 9 لـ 15 جنيهًا.

البصل:- من 13 لـ 22 جنيهًا.

الكوسة:- من 8 لـ 14 جنيها.

الفاصوليا:- من 6 لـ 9 جنيهات.

جزر بدون عروش:- من 5 لـ 7 جنيهات.

الباذنجان البلدي:- من 3.5 لـ 5.5 جنيهًا.

الباذنجان الرومي:- من 2.25 لـ 3.25 جنيها.

الباذنجان الأبيض:- من 3.5 لـ 6.5 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي:- من 5 لـ 9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي:- من 4 لـ 7.5 جنيها.

الفلفل الألوان:- من 21 لـ 29 جنيهًا.

الملوخية:- من 9 لـ 11 جنيها.

الخيار الصوب:- من 8 لـ 14 جنيها.

الخيار البلدي:- من 8 لـ 10 جنيهات.

البامية:- من 40 لـ 45 جنيها.

القلقاس:- من 10 لـ 13 جنيها.

البطاطا:- من 3.5 لـ 6 جنيهات.

الثوم:- من 40 لـ 70 جنيهًا.

اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

البنجر:- من 3 لـ 5 جنيهات.

الخس الكابوتشي:- من 3 لـ 5 جنيهات.

البروكلي:- من 7 لـ 13 جنيهًا.