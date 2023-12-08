عاجل
هجوم سيبراني يمحو معلومات من أرشيف إسرائيل
الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات الأهلي يواجهن أصحاب الجياد في دوري الطائرة

سيدات طائرة الأهلي
سيدات طائرة الأهلي

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي فريق أصحاب الجياد اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري. وتقام المباراة على صالة أبو الهول بالإسكندرية في تمام الساعة الرابعة عصرا.

إقرأ أيضًا..

txt

طائرة الأهلي يفوز على السويحلي الليبي ودياً

txt

طائرة الأهلي يلتقي النجم الساحلي وديًا


 يسعى فريق سيدات طائرة الأهلي للفوز بالمبارة ومواصلة العروض القوية في بطولة الدوري. 
وسافر الفريقة أمس إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة أصحاب الجياد، وحرص إبراهيم فخر الدين، المدير الفني على عقد جلسة مع اللاعبات لشرح العديد من الجوانب الخططية في المران الأخير قبل اللقاء. 
وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي من الفوز على فريق الصيد بنتيجة 3-0، ضمن منافسات بطولة الدوري.

مواد متعلقة

اليوم.. الأهلي يواجه سموحة في إياب نهائي دوري مرتبط السلة

كهربا يقود تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد في دوري الأبطال

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة

رمضان السيد يكشف الفارق بين الأهلي في الموسم الماضي والحالي

سيد معوض: أتمنى عدم مشاركة عبدالمنعم في مباراة الأهلي أمام بلوزداد

الأهلي وشباب بلوزداد.. التاريخ ينحاز للأحمر

شبانة: الأهلي تأخر كثيرًا في التحرك بقضية حسين الشحات

مارسيل كولر يكشف موقفه من مشاركة الأهلي في كأس الرابطة المحترفة
الجريدة الورقية