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الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ثلاثي ناري في تشكيل الهلال المتوقع أمام الطائي بدوري روشن

الهلال السعودي
الهلال السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لخوض مواجهة سهلة أمام نظيره فريق الطائي والمقرر لها مساء اليوم الجمعة على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في إطار منافسات الجولة السادسة عشرمن عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

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موعد مباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي

يلتقي الزعيم بالطائي في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر، والسادسة بتوقيت السعودية من مساء الجمعة، ومن المنتظر أن تذاع مباراة الهلال والطائي عبر فضائية SSC HD1 وssc sd1.

تشكيل الهلال المتوقع 

من المتوقع أن يبدأ خورخي خيسوس المدير الفني للزعيم المباراة بالتشكيل الأتي ..

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي ال بليهي - كوليبالي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سافيتش - محمد كنو - روبين نيفيز.

خط الهجوم: ميشيل - ميتروفيتش - مالكوم.

يعتلي الزعيم صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 41 نقطة جمعهم الزعيم من الفوز في 13 لقاء والتعادل في مباراتين ولم يتلقي إي هزيمة منذ إنطلاق المسابقة .

على الجانب الأخر يأتي الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 8 لقاءات.

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