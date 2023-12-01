الصلابة الدفاعية والغزارة التهديفية شعار الهلال في الدوري السعودي

أظهر ديربي الرياض قوة فريق الهلال في الجانبين الدفاعي والهجومي، وذلك بعد فوزه المستحق على النصر بثلاثة أهداف دون رد، ليواصل مسلسل انتصاراته المكللة بأداء فني مميز على كافة الأصعدة.

ثلاثية الهلال في شباك النصر والخروج بشباك نظيفة، أكدت على قوة ومصداقية أرقام الكتيبة الزرقاء أمام منافسيه بالموسم الحالي، لاسيما وأن المنافس الذي أمامه في هذه المرة هو النصر الغريم التقليدي والذي يمتلك كوكبة من أبرز النجوم في مختلف المراكز.

الصلابة الدفاعية والغزارة التهديفية

الهلال امتاز في الموسم الحالي بالصلابة الدفاعية والغزارة التهديفية، فالأولى جعلته الأقوى بين نظرائه بالدوري السعودي وأظفرت عن خروجه نظيف الشباك في 9 مباريات من أصل 15 مواجهة خاضها حتى الأن ولم يستقبل سوى 8 أهداف فقط، والثانية جعلته على القمة بأفضل خط هجومي في المسابقة، بواقع 46 هدفًا بمعدل تهديفي يزيد عن 3 أهداف لكل مباراة.

وينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي برصيد 41 نقطة ووسع الفارق إلى 7 نقاط مع النصر الذي يحل في الوصافة.

ويتبقى لفريق الهلال مباراتين فقط على انتهاء الدورالاول من الدوري السعودي بالموسم الحالي، وفي حالة عدم خسارته فيهما سيحقق إنجازًا قياسيًا في تاريخ المسابقة.

ويطير الهلال لمواجهة الطائي، يوم الجمعة المقبل في الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي، على أن يختتم منافسات الدور الأول من المسابقة بمواجهة الوحدة في منتصف الشهر الجاري، ويتخللهما مواجهتان الأولى أمام نساجي الإيراني في دوري أبطال آسيا والأخرى أمام التعاون في نصف نهائي كأس الملك السعودي.