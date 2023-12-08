مشاكل مستشفى سنورس المركزى فى الفيوم على طاولة اجتماعات وكيل وزارة الصحة

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قام الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم بجولة فى مركز سنورس برفقة فريق من الطب العلاجى بقيادة الدكتور شريف صبحى -مدير ادارة الطب العلاجى وضم مدير المستشفيات والطوارئ -مفتش اسنان علاجى -مسئول قوائم الانتظار -مفتشين من العلاجى والمستشفيات ومديرة الجودة ومديرة الصيدلة ومدير التخطيط و مديرة التمريض ومديرة الخدمة الاجتماعية الطبية ومسئول الرقابة الداخلية والمتابعة بالمديرية و فريق من الوقائى بقيادة الدكتور محمد عبد التواب ومدير مكافحة العدوى بالاضافة الى فريق الرعاية الاساسية بقيادة الدكتورة نيفين شعبان -مدير الرعاية الاساسية .

قام بزيارة مستشفى سنورس المركزى وكان فى استقباله وفريق المديرية الدكتور محمد سيد -مدير المستشفى والدكتور سامح حافظ -وكيل المستشفى وعقد اجتماع مع ادارة المستشفى وفريق اشراف المديرية بمكتب مدير المستشفى للتعرف على احتياجات المستشفى ومشكلاتها وخطط التطوير والخدمات الجديدة ومناقشة سياسة العمل بالمستشفى,

وناقش وكيل الوزارة مع الدكتورة رحاب جبيلى- مديرة الصيدلة سياسة استخدام المضادات الحيوية و وجه بمتابعة مستمرة من ادارة الصيدلة بالمديرية لصرف الادوية ,استعرضت مسئول مكافحة العدوى بالمستشفى انجازات القسم .

بعد انتهاء الاجتماع قام بالمرور على مختلف اقسام المستشفى (العناية و الاطفال و الحضانات و العمليات ووجه باستغلال احدى غرف العمليات غير المستغلة اسرة افاقة للنسا والتوليد.

وحدات غسيل الكلى

ثم قام بتفقد مبنى الكلى وقد استقبله الدكتور ياسر ابو سعاد --رئيس القسم والذى اوضح ان المبنى كله تم انشاؤه بالجهود الذاتية ويشمل 3 ادوار حيث يوجد غسيل الكلى بالدور الارضي وتم عمل توسعة بالدور الثالث واوضح حاجة المبنى الى اسانسير للتسهيل على المرضى كما وجه مدير العلاجى بتوفير اطباء الرمد لاجراء عمليات العيون لتشغيل القسم الموجود بالدور الثانى من نفس مبنى الكلى .

ثم قام بتفقد العيادات الخارجية والصيدلية و مدرسة التمريض ووجه بتوفير احتياجات المدرسة من الاثاث اللازم

كما قام بالمرور على المعمل ووجه بتنظيف حديقة المستشفى والاهتمام بزراعتها

ثم توجه يرافقه فريق الوقائى والرعاية الاساسية الى المركز الطبى حيث كان فى استقبالهم الدكتورة هناء يوسف -مدير الوقائى بالادارة والقائم باعمال المدير ووالدكتور ايهاب اسحق -مدير المركز الطبى وقد ابدى ملاحظات خاصة بنظافة جراج الادارة ووجه بسرعة التعامل معها

ثم تفقد المركز الطبى و سير العمل بغرفة المبادرات فى حضور الدكتورة نيفين شعبان -مدير الرعاية الاساسية ثم توجه الى غرفة التطعيمات فى حضور الدكتور محمد عبد التواب -مدير الطب الوقائى و تابع سجلات التطعيمات وقد طالبت احدى الممرضات بتوفير مقاعد واثاث لغرفة التطعيمات و للمركز فوعد سيادته بحل المشكلة .

وتفقد عيادة الاطفال والاستقبال وسأل عن بعض ادوية الطوارئ ومدى توافرها بالمركز واستمع الى شرح من مديرة الرعاية الاساسية و مدير المركز ومديرة الصيدلة والاسنان و الصيدلية وابدى اعجابه بنظام العمل بالصيدلية ووجه الشكر للصيادلة الموجودين بعدها تم تفقد المعامل و عيادة تنظيم الاسرة والامومة والطفولة .

بعد ذلك توجه الفريق الى الوحدة الصحية بجرفس حيث تفقد جميع اقسام الوحدة وتابع ترددات الوحدة ووجد جميع طاقم العمل وقام بالمرور على الاستقبال و الاسنان فى حضور جميع اطباء الاسنان بالوحدة والمعامل وغرفة التطعيمات وابدى اعجابه بنظافة الوحدة

ثم تفقد سكن الاطباء ووجه بمخاطبة التخطيط لعمل بعض التطوير به.

بعدها تم المرور على وحدة منشأة سنورس ووجد جميع القوى البشرية برغم قلة الترددات و اثنى على نظافة الوحدة ووجه الشكر لجميع العاملين بها وتفقد جميع غرف الوحدة ووجه بعمل غطاء اسمنتى لغرفة تفتيش تمثل خطرا على العاملين والمواطنين حيث اكد على العمل تحت شعار توفير خدمة آمنة للمواطنين .

ثم ناقش مع مديرة الرعاية الاساسية ومدير الوقائى قلة التردد على الوحدة واوضحا بان عدد السكان قليل بالاضافة الى وجود وحدة صحية اخرى فى قرية قريبة .

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