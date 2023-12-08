علماء يكتشفون بروتين مسئول عن ارتفاع وانخفاض مستويات الدهون في الكبد

في المراحل المبكرة من مرض الكبد الدهني، ترتفع مستويات البروتين NOX4 الذي يحمي الأعضاء، ولكن بعد ذلك تنخفض مستوياته، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة تهدد الحياة، الأدوية التي تستهدف بروتين NOX4 يمكن أن تمنعها ونشرت الدراسة في مجلة التحقيقات السريرية (JCI).

اكتشف العلماء في دراسة جديدة سبب بقاء بعض الأشخاص في صحة جيدة نسبيًا على الرغم من ارتفاع مستويات الدهون في الكبد، بينما تتعرض حياة الآخرين للخطر.

اكتشف علماء الأحياء أن حذف بروتين NOX4 في الفئران السمينة يؤدي إلى التهاب الكبد الدهني وتلف الكبد وفي المقابل، فإن زيادة مستويات هذا البروتين بشكل مصطنع تحمي الكبد.

وتبين أن مستويات NOX4 ترتفع عندما يبدأ الكبد لأول مرة في تخزين الدهون وينشط برنامجًا معقدًا لحماية نفسه، وفقط عندما تنخفض مستويات NOX4 وينهار هذا البرنامج التكيفي، يصاب المرضى بالتهاب الكبد الدهني.

توجد المركبات التي تزيد من نشاط أكاسيد النيتروجين بشكل طبيعي في الخضروات الصليبية مثل البروكلي أو القرنبيط.

وعندما يصبح الكبد متصلبا ومتندبا، فإننا نسمي ذلك تليف الكبد، هذا يعني أن الكبد لا يستطيع التصفية بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تراكم المنتجات الثانوية في الجسم"، كما تقول عالمة أمراض الكبد آلا يوزنوفا لـ MedicForum.

تشمل الأعراض المرتبطة بالكبد ما يلي:

الجلد الأصفر (اليرقان)

اصفرار بياض العين

حكة في الجلد

آلام في البطن أو غثيان أو قيء

تعب

تورم الكاحلين أو الساقين أو المعدة

فقدان الوزن

البول الداكن

يكون البراز شاحبًا أو دمويًا أو داكنًا جدًا