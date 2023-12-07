سقوط طائرة سعودية.. إف 15 واستشهد طاقمها بالكامل

سقوط طائرة سعودية، خبر انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبحث عنه الرواد عبر مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد سقوط الطائرة المقاتلة ووفاة جميع طاقمها وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السعودية.

في التفاصيل أعلنت وزارة الدفاع السعودية يوم الخميس تحديدا، عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع ف-15 إس إيه، واستشهاد طاقمها بأكمله في هذا السقوط..

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد الركن تركي المالكي، أكد أن حادث سقوط الطائرة وقع تحديدا عند الساعة (12:50) ظهر الخميس الموافق 07 ديسمبر 2023 ميلاديا، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في الظهران.

العميد الركن تركي المالكي، أوضح أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي، كما سائل المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

الخارجية المصرية تعزى المملكة العربية السعودية فى حادث سقوط طائرة مقاتلة

وفي السياق ذاته أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد عن خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية، قيادةً وشعباً، في حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية واستشهاد طاقمها، بحسب ما نشره عبر حسابه على منصة "إكس".

فيما كتب أبو زيد عبر حسابه الرسمي: خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعباً، في حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية واستشهاد طاقمها… ندعو المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

رئيس البرلمان العربي يعزي السعودية فى حادث سقوط طائرة

بينما أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن خالص التعازي وصادق المواساة للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا في سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة، أثناء قيامها بمهمة تدريبية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في مدينة الظهران مما أسفر عن استشهاد طاقمها.

العسومي، أكد تضامن البرلمان العربي مع المملكة العربية السعودية في هذا المصاب الأليم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الواجب الوطني بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.