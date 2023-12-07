معهد جنوب للأورام جامعة أسيوط وإدارة المبادرات بوزارة الصحة ينظما فرق متنقلة

ينظم معهد جنوب للأورام جامعة أسيوط بالتعاون مع إدارة المبادرات بوزارة الصحة فرق متنقلة داخل المعهد في غرفة المبادرات بجوار الباب الأمامي للمعهد. ستقوم هذه الفرق بإجراء استبيان للراغبين من العاملين وأعضاء هيئة التدريس والمرافقين في المعهد، وسحب عينات PSA لأولئك الذين تجاوزوا سن الخمسين. وذلك للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا لدى الرجال الذين تجاوزوا سن الخمسين.

تهدف هذه المبادرة إلى زيادة الوعي والتوعية حول سرطان البروستاتا وأهمية الكشف المبكر عنه. يُعتبر سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال فوق سن الخمسين، ولذلك يعتبر الكشف المبكر عنه أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق نسبة نجاح عالية في علاجه.

تعتبر عيّنة PSA (أنتيجين محدد للبروستاتا) أساسية في التشخيص المبكر لسرطان البروستاتا. ففي حالة ارتفاع مستوى PSA في الدم، قد يكون هناك تجمع للخلايا السرطانية في البروستاتا. وبالتالي، فإن سحب عينات PSA سيساعد في اكتشاف أي تغيير غير طبيعي قد يحدث في البروستاتا.

تستهدف هذه الفرق المتنقلة في المعهد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، بما في ذلك الموظفين وأعضاء هيئة التدريب والمرافقين. سيتم عمل استبيان لقياس مستوى الوعي والمعرفة حول سرطان البروستاتا والكشف المبكر، كما أنه سيتم سحب عينات PSA من جميع الرجال الذين يرغبون في ذلك.

بفضل هذه المبادرة، ستتمكن المعهد وإدارة المبادرات الصحية من توعية وتشخيص مجتمعها بسهولة وفاعلية، وتساهم في زيادة نسب الكشف المبكر وبالتالي تحسين فرص العلاج والشفاء للمصابين بسرطان البروستاتا.