مستشفى القلب الجامعي بأسيوط تستقبل حالات مريضة من مختلف المحافظات

تعتبر المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط إحدى أبرز المشروعات الطبية الحديثة في مصر، والتي تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية في المحافظة وتلبية احتياجات السكان. تحت إشراف وإدارة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، تم إنشاء هذه المدينة الطبية الحديثة كجزء من سعي الجامعة للارتقاء بمستوى التعليم الطبي والبحث العلمي في المنطقة.

تحظى المدينة الطبية بمجموعة من المستشفيات الحديثة والمتكاملة، بما في ذلك مستشفى القلب، الذي يعتبر الأول من نوعه في المحافظة. وقد حقق مستشفى القلب الجامعي بأسيوط إنجازات ملموسة في عام 2023، حيث تم استقبال عدد كبير من المرضى من مختلف المحافظات المجاورة. وتفصيلاً، تم استقبال 15497 مريض من أسيوط، 433 من المنيا، 998 من سوهاج، 127 من أسوان، 205 من قنا، 83 من القاهرة، 323 من محافظات أخرى، و73 من الأقصر.

تضم المدينة الطبية أيضًا تجهيزات طبية حديثة ومتطورة، إضافة إلى فريق طبي متخصص مجهز تمامًا لتقديم الرعاية الصحية للمرضى. يعمل الدكتور إيهاب فوزي كمدير تنفيذي للمستشفيات الجامعية بأسيوط، ويعمل جنبًا إلى جنب مع فريقه لضمان توفير خدمات عالية الجودة وسريعة الاستجابة للمرضى.

تعد هذه الإحصائية بمثابة دليل على نجاح المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط، حيث يتزايد الطلب على خدماتها الطبية في المنطقة. وأثبتت المستشفيات الجامعية في أسيوط أنها قادرة على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى من جميع أنحاء البلاد، وذلك بفضل التخصصات المتعددة المتوفرة والتجهيزات المتطورة.

باختصار، تعكس المدينة الطبية المتكاملة في جامعة أسيوط التزام الجامعة بتطوير القطاع الصحي وتلبية احتياجات المرضى. ومن المتوقع أن تستمر هذه المدينة في تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، مما سيسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية في المحافظة وتحسين جودة حياة السكان.