مستشفى القلب الجامعي بأسيوط يجري 3575 عملية قسطرة خلال 2023

تعد المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط واحدة من أبرز المشاريع الطبية الحديثة في مصر والتي تحققت من خلالها إنجازات عظيمة. تم تأسيس المدينة الطبية بهدف توفير الرعاية الطبية الشاملة للمرضى والمجتمع المحيط، وتطوير البحث العلمي والتعليم الطبي.

تشمل المدينة الطبية العديد من المستشفيات والمراكز الطبية، بما في ذلك مستشفى القلب بجامعة أسيوط. وفي عام 2023، سجل مستشفى القلب أرقاماً مثيرة للإعجاب تعكس مدى التميز والجودة في الرعاية الطبية التي يقدمها.

حيث تم تنفيذ 8844 حالة دخول إلى المستشفى، مما يدل على الثقة التي يتمتع بها المستشفى من قبل المرضى وقدرته على تلبية احتياجاتهم الصحية. وتم إجراء 3575 عملية قسطرة، وهذا يعكس استخدام التكنولوجيا الحديثة في تشخيص وعلاج أمراض القلب. كما تم تنفيذ 1265 عملية جراحة قلب وصدر، وهذا يدل على مستوى عالٍ من الخبرة والتخصص لفريق الجراحة في المستشفى.

تثبت هذه الإحصائيات الرائعة الجهود المبذولة من قبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بأسيوط. إنها إنجازات تثبت التزامهم بتقديم أفضل رعاية صحية للمرضى وتعزيز التعليم الطبي والبحث العلمي في جامعة أسيوط.

يعمل فريق العمل في المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط بكفاءة ومهنية عالية لتلبية احتياجات المجتمع المحلي وتحقيق أهداف التطوير الطبي. إن الاهتمام المستمر بتحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية وتوظيف التقنيات الحديثة جنبًا إلى جنب مع الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية، هو ما يجعل المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط وجهة مفضلة للعلاج الطبي على مستوى البلاد.